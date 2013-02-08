У Дніпропетровську стріляли в міліціонерів: є поранений
15:15, 08 лютого 2013Суспільство
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Злочинці, яких переслідували правоохоронці, поранили працівника міліції.
У Дніпропетровську злочинці, яких переслідували правоохоронці, поранили співробітника карного розшуку Дніпропетровського міського управління УМВС.
Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС у Дніпропетровській області, сьогодні, 8 лютого, близько 8 години ранку, на одному з автошляхів на виїзді з міста, «при спробі затримання зловмисників, які пересувались на автомобілі, останні зробили кілька пострілів у бік міліціонерів, які також знаходились в своєму авто". В результаті, оперуповноважений карного розшуку отримав вогнепальне поранення тулубу.Згідно з повідомленням ВЗГ, поранений правоохоронець доставлений в одну з лікарень Дніпропетровська.
Інших постраждалих не має. Вживаються заходи щодо встановлення та затримання зловмисників.
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