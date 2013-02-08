Україна в 2013 році може скоротити імпорт свинини

Про це повідомляє прес-служба Міністерства аграрної політики і продовольства України з посиланням на міністра Миколу Присяжнюка.

«На сьогодні українці споживають 90% продуктів харчування, вироблених в Україні. Це дуже високий показник. Сьогодні ми імпортуємо лише екзотичні овочі, фрукти, рибу і певну кількість м'яса птиці та свинини. І цього року ми зможемо зменшити імпорт свинини на 40%», - цитує прес-служба міністра аграрної політики і продовольства України М.Присяжнюка.

За його словами, реалізація такого завдання передбачена і в Державній програмі активізації економіки на 2013-2014 роки, одним із виконавців якої стане Міністерство аграрної політики і продовольства України.

Згідно з повідомленням, при цьому в структурі споживання частка імпортованого до України м'яса і м'ясопродуктів знизиться з 17% до 7%. Збільшення вітчизняного виробництва м'яса відбудеться як за рахунок впровадження нових технологій і модернізації існуючих виробництв, так і за рахунок будівництва нових підприємств.

Зокрема, зазначається в повідомленні, Державною програмою активізації економіки на 2013-2014 роки передбачено побудувати і реконструювати 153 тваринницьких комплекси. Крім того, в 2013 році держава підтримуватиме одноосібників і власників сімейних ферм, щоб наростити виробництво свинини і підвищити її товарність.

«Надзвичайно важливим питанням залишається заохочення сільгоспвиробників будувати, реконструювати і модернізувати тваринницькі комплекси. Тому в 2013 році ми спрямуємо частину коштів так, щоб мотивувати сільгоспвиробників будувати нові ферми», - сказав міністр.

Крім того, згідно з повідомленням, цього року держава стимулюватиме виробництво тваринницької продукції господарствами населення, продовжуватиме надавати вагому державну підтримку одноосібникам, зокрема, за утримання молодняку великої рогатої худоби. Все це забезпечить збільшення виробництва тваринницької продукції, сприятиме створенню нових робочих місць на селі, а також дасть можливість розвинути інфраструктуру села і покращити соціальну сферу.

«Існуючі й нові форми підтримки власників сімейних ферм заохочуватимуть їх збільшувати виробництво тваринницької продукції, зокрема, якісної свинини, і підвищувати її товарність», - відзначив М.Присяжнюк.

Як повідомляв УНІАН, за даними асоціації «Український клуб аграрного бізнесу», Україна за підсумками цього року може збільшити поголів'я свиней на 11% порівняно з 2012 роком - до 8,4 млн. голів, за умови скорочення імпорту свинини на 50%. За оцінкою експертів асоціації, обмеження імпорту при одночасному зростанні власного поголів'я дозволить українським тваринникам цього року вийти на мінімальний рівень рентабельності.

За даними асоціації, стрімке збільшення імпорту свинини до України до 203,7 тис. тонн в 2012 році з 86,2 тис. тонн у 2011 році призвело до збиткової роботи підприємств сектора.

Довідка УНІАН. За даними Держстату, в 2012 році виробництво свинини свіжої чи охолодженої в Україні скоротилося проти 2011 року на 7,1% - до 171 тис. тонн. Виробництво замороженої свинини знизилося на 13,9% - до 7 тис. тонн.