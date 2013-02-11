МВФ підтримує перегляд податкових пільг в Україні - Міндоходів

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міндоходів.

«Ми заручилися підтримкою МВФ і домовилися, що в рамках роботи місії технічної допомоги Фонду можлива плідна співпраця щодо формування чіткої програми інвентаризації цих пільг», - зазначив глава Міндоходів Олександр Клименко.

Згідно з повідомленням, Міністерством доходів і зборів для перегляду податкових пільг у різних галузях економіки вже проведена серйозна робота.

«Діє робоча група, до якої входять представники Мінфіну, Міндоходів, Мінекономіки, Нацбанку», - уточнила прес-служба.

Як повідомляв УНІАН, раніше уряд заявив про бажання скасувати половину існуючих в Україні пільг з податку на прибуток і ПДВ.

У листопаді 2012 року О.Клименко повідомив, що до лютого цього року Державна податкова служба, яка увійшла до Міндоходів, проаналізує галузеві пільги.

У вересні 2012 року Президент України Віктор Янукович дав доручення проаналізувати ефективність податкових пільг як стимул розвитку галузей і реального сектору економіки. За оцінками Мінфіну, за рахунок дії податкових пільг і преференцій національні виробники в 2012 році одержали додатковий прибуток близько 62 млрд грн, у 2013 році цей показник досягне 70 млрд грн.