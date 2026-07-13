'ПриватБанк' оновив курс валют: скільки коштує долар в понеділок

Курс долара на карткові розрахунки у банку становить 44,84 грн, а євро – 51,28 грн.

Курс долара до гривні в "ПриватБанку" у понеділок, 13 липня, залишився без змін і становить 44,70 гривень за долар. Курс євро в банку сьогодні знизився на 5 копійок і складає 51,20 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 44,10 гривні, а євро - за курсом 50,20 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки в "ПриватБанку" залишився без змін і становить 44,84 гривні. При цьому курс євро при оплаті карткою також не змінився і складає 51,28 гривні.

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Курс валют в Україні - останні новини

Нацбанк встановив на 13 липня офіційний курс долара до гривні на рівні 44,50 гривні за долар, таким чином українська валюта зросла на 2 копійки, порівняно з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті регулятора, щодо євро гривня також зросла. Офіційний курс європейської валюти на понеділок було встановлено на рівні 50,86 гривні за один євро, таким чином національна валюта додала 2 копійки.

Курс долара до гривні в банках 13 липня знизився на 1 копійку і складає 44,80 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 44,18 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні також подешевшав на 1 копійку і становить 51,25 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 50,64 гривні за євро.

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