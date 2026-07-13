Ціни на овочі та фрукти в Україні знижуються: що і скільки тепер коштує

У фруктово-ягідному сегменті ціни на лохину знизилися.

В Україні продовжують дешевшати овочі "борщового набору" нового врожаю. Винятком стала лише білокачанна капуста, ціни на яку залишилися на рівні попереднього тижня.

Аналітики проєкту EastFruit зазначили, що оптові ціни на цей овоч перебувають на рівні 20–25 гривень за кілограм. При цьому знову дорожчає морква минулого врожаю – верхня цінова межа піднялася з 35 до 40 гривень. А ось ціна на коренеплід нового врожаю впала з 43–47 до 28–30 грн/кг.

Також подешевшав буряк – з 17–20 до 14–18 грн/кг. Щодо картоплі, то оптові ціни на овоч минулорічного врожаю не змінилися й залишилися на рівні 12–16 грн/кг, а картопля цьогорічного врожаю дешевшає – верхня цінова межа знизилася з 25 до 15 грн.

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Крім того, почали зростати ціни на огірки. Так, овоч подорожчав з 15–30 до 25–40 грн/кг. При цьому помідори продавалися дешевше, ніж тижнем раніше. Так, ціни на томати впали з 55–75 до 30–60 грн/кг.

На тлі зростаючої пропозиції здешевлюється цукрова кукурудза – з 20–30 до 18–25 гривень за штуку. Крім того, змінилася вартість кабачків – верхня цінова межа знизилася з 25 до 20 грн/кг, а баклажани подешевшали з 95–105 до 70–100 грн/кг.

Що стосується зелені, то загалом вона подешевшала. Так, нижня цінова межа на зелену цибулю знизилася зі 125 до 100 грн/кг, кріп подешевшав з 145–155 до 100–150 грн/кг, а нижня цінова межа для петрушки знизилася з 115 до 100 гривень.

У фруктово-ягідному сегменті зниженням цін відзначилася лохина – з 300–450 до 250–350 грн/кг. Також змінилися ціни на чорницю – ціновий коридор звузився з 270–350 до 280–300 грн/кг. Наприкінці сезону почала дорожчати полуниця – оптові ціни зросли з 120–160 до 135–200 грн/кг. Ціни на абрикоси знизилися з 45–120 до 30–110 грн/кг, а на вишню зросли з 60–110 до 100–140 грн/кг.

Ціни на продукти в Україні – прогнози аналітиків

Аналітик Українського клубу аграрного бізнесу Максим Гопка повідомляв, що пік зниження цін на персики можна очікувати ближче до кінця місяця. За його словами, сезон українських персиків розпочався наприкінці червня – на початку липня, але основне збільшення пропозиції ще попереду.

При цьому заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук вважає, що ціни на продукти в Україні протягом липня-серпня навряд чи зазнаватимуть істотних коливань, а більшість овочів продовжуватиме дешевшати.

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