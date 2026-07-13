В Україні стрімко падають ціни на лохину: скільки коштує зараз

Виробники реалізують основні обсяги лохини за ціною 300–400 грн за кілограм.

Ціни на лохину в Україні стрімко знижуються. Про це повідомляють аналітики спеціалізованого проєкту EastFruit.

Лише з кінця минулого робочого тижня ціни на лохину в українських господарствах знизилися в середньому на 17%. Наразі виробники реалізують основні партії ягоди по 300–400 грн/кг (6,75–8,99 дол./кг), тоді як ще тиждень тому вони не погоджувалися продавати лохину дешевше, ніж за 380 грн/кг (8,54 дол./кг).

За словами виробників, здешевлення лохини зумовлене одразу кількома чинниками. Насамперед на ринку суттєво зросла пропозиція, адже більшість господарств розпочали масове збирання врожаю. Додатковий тиск на ціни чинить велика кількість відносно недорогих сезонних фруктів і ягід, які зараз представлені на ринку.

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Водночас, попри нинішнє зниження цін, лохина в Україні все ще коштує в середньому на 37% дорожче, ніж у цей самий період торік. Учасники ринку пояснюють таку різницю нижчою врожайністю ягоди в українських господарствах, що стала наслідком аномальних погодних умов під час її достигання.

Ціни на лохину в супермаркетах України

В АТБ ягоду продають по 498,95 грн/кг.

При цьому в "Сільпо" лохину можна купити по 499 гривень за кілограм.

Ціни на продукти в Україні – останні новини

Попри песимістичні прогнози щодо врожаю, в Україні триває активний продаж абрикосів і персиків за доволі помірними цінами. За словами аналітика Українського клубу аграрного бізнесу Максима Гопки, найвигідніше купувати абрикоси цього року буде у другій декаді липня. Що стосується персиків, то найбільшого зниження цін на них, за прогнозами, варто очікувати ближче до кінця місяця.

Нагадаємо, наприкінці квітня аналітик асоціації "Ягідництво України" Денис Миронов попереджав, що за найгіршого сценарію втрати врожаю абрикосів цього року в Україні можуть сягнути 60%, а персиків – 50% порівняно із середньорічними показниками. За такого розвитку подій ціни на ці фрукти могли зрости вдвічі.

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