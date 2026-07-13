Унікальна операція на Кінбурнській косі: військові висадили на берег озброєного робота (відео)

Робота доставили на окуповану косу за допомогою безпілотної морської платформи.

Українські військові вперше провели унікальну операцію з висадки наземного роботизованого комплексу (НРК) на окуповану Кінбурнську косу.

Про це повідомла у соцмережі 123 бригада тероборони ЗСУ. Зазначається, що це перша відома бойова місія такого формату у світі. "Це не просто технічний експеримент. Це новий підхід до війни, де ризик для людини бере на себе машина. Це результат командирського бачення, системної підготовки, сміливості екіпажів і віри в те, що українська армія здатна не лише наздоганяти технології, а й створювати нові правила на полі бою", - наголосили в бригаді.

Бригада показала відео, на якому видно, як платформа з НРК пливе до берега коси, а потім роботизований комплекс виїжджає на берег і веде вогонь по ворожому об’єкту.

Застосування роботів у війні

Як повідомляв УНІАН, від початку 2026 року українські наземні роботизовані комплекси виконали понад 66 300 логістичних та евакуаційних місій.

За даними Міноборони, лише у червні їхня кількість сягнула 16 676, що на 122% більше, ніж у січні.

Оборонний кластер Brave1 оголосив грантовий конкурс на розробку вітчизняних двоногих роботів-гуманоїдів, призначених виключно для військових завдань. На тлі активного розвитку цивільних гуманоїдних роботів у світі Україна стала першою державою, яка почала фінансувати бойові гуманоїдні системи як окрему категорію оборонних закупівель, а не як адаптацію комерційних розробок.

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