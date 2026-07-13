Іноземним військовим спростили отримання посвідки на проживання в Україні: що змінилося

Зокрема, під час отримання посвідки не перевіряють адресу проживання в Україні та не потрібно підтверджувати адресу за кордоном.

Іноземним військовим, які проходять службу в Силах оборони, тепер простіше отримати посвідку на тимчасове проживання в Україні. Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони.

Що спростили для отримання документу:

не перевіряють адресу проживання в Україні;

не потрібно підтверджувати адресу за кордоном;

у деяких випадках можна використовувати прострочений паспорт;

при продовженні посвідки не потрібно оформлювати медичне страхування.

"Звернутися за оформленням посвідки потрібно до 10 листопада 2026 року до підрозділу Державної міграційної служби України (ДМС) або до державного підприємства "Документ", - йдеться у повідомленні.

Відео дня

Посвідку оформлюють на весь строк дії контракту плюс шість місяців після його припинення або розірвання. Цей період після завершення служби дає іноземним ветеранам час для вирішення соціальних, правових і побутових питань або безпечного від'їзду з України. Протягом усього зазначеного терміну особа вважається такою, що перебуває в Україні на законних підставах.

Про позиції для іноземних військових в Україні

Як повідомляв УНІАН, Україна намагається вирішити проблему нестачі особового складу, пропонуючи іноземним добровольцям вищі зарплати та довші строкові контракти для служби у піхотних і штурмових підрозділах.

Минулого місяця українська влада представила масштабне оновлення системи грошового забезпечення військовослужбовців. Для піхоти та штурмових підрозділів запроваджуються контракти строком від шести до 14 місяців. Залежно від кількості днів безпосередньої участі в бойових діях середній місячний дохід може становити близько 300 тис. грн, а максимальний – до 460 тис. грн.

Міністр оборони України Михайло Федоров заявив, що це має зробити службу більш привабливою для іноземців, адже йдеться про "найвищі зарплати у світі для піхоти". Заявляється, що метою є укомплектування іноземцями 30–50% таких посад.

Як розповів командир добровольчого підрозділу Chosen Раян О'Лірі, проблема полягає не лише у залученні нових людей. За його словами, багато іноземців традиційно сприймають шестимісячний контракт як кінцеву точку служби.

Вас також можуть зацікавити новини: