Нова хвиля ескалації між США та Іраном: як танкери проходять Ормузьку протоку

Іран і США протягом вихідних робили суперечливі заяви щодо того, чи залишається Ормузька протока відкритою.

Незважаючи на нову ескалацію конфлікту на Близькому Сході і пов'язані з нею ризики, невелика кількість суден останніми днями таємно пройшла через Ормузьку протоку. Про це свідчать попередні дані компанії Kpler, проаналізовані Bloomberg.

Усі шість суден, що перевозили сировинні товари та пройшли через Ормузьку протоку в неділю, 12 липня, зробили це з вимкненими транспондерами. Протягом попередніх трьох днів кількість так званих "темних" проходів перевищувала кількість рейсів, які можна було відстежити.

За даними систем відстеження суден, у понеділок, 13 липня, вранці через Ормузьку протоку не пройшло жодне судно.

Відео дня

Танкери віддають перевагу проходженню Ормузької протоки з вимкненими транспондерами на тлі взаємних ударів США та Ірану, а також суперечливих заяв обох сторін щодо того, хто контролює судноплавство в протоці.

Рух суден південним коридором уздовж узбережжя Оману, який підтримують США, фактично повністю припинився. Останній зафіксований прохід цим маршрутом відбувся ще 8 липня. Водночас північний маршрут, який Іран визначив як безпечний, до 11 липня продовжував використовуватися, хоча й лише у поодиноких випадках.

Серія атак Ірану на судна, що рухалися оманським коридором (зокрема й на деякі з тих, які вимкнули свої транспондери), імовірно, відлякала судновласників від використання цього маршруту. Альтернативою для них залишається північний прохід, однак у такому разі вони можуть зіткнутися з додатковими зборами, запровадженими Іраном, а також ризиком потрапити під американські санкції чи інші обмежувальні заходи.

Таємні проходи через Ормузьку протоку стали звичним явищем із середини квітня, коли Об'єднані Арабські Емірати почали вивозити свою нафту з Перської затоки на танкерах із вимкненими транспондерами. Саме це частково пояснює, чому дефіцит нафти під час війни виявився не таким гострим, як прогнозували на початку конфлікту.

Протягом вихідних Іран і США робили суперечливі заяви щодо того, чи залишається Ормузька протока відкритою для судноплавства. Тегеран заявив, що прохід через протоку можливий лише після отримання дозволу від іранської сторони, тоді як Центральне командування США (CENTCOM) наголосило, що для суден, які прагнуть вільно перетнути протоку, все ще існують відкриті маршрути.

За останні сім днів іранські сили атакували чотири судна. Усі ці інциденти сталися на північний схід від оманського півострова Мусандам. Це свідчить про те, що судна, ймовірно, використовували маршрут уздовж узбережжя Оману, який підтримують американці.

Корпус вартових Ісламської революції (КВІР) 12 липня ввечері заявив, що перехопив два судна, які, на його думку, створювали загрозу безпеці судноплавства в Ормузькій протоці, оскільки рухалися "незаконним маршрутом".

Конфлікт навколо Ірану та ринок сировини

Нагадаємо, у червні Міністерство фінансів США видало 60-денну ліцензію, яка дозволяла виробництво, постачання та продаж іранської нафти. За словами американського міністра фінансів Скотта Бессента, під час переговорів Іран погодився гарантувати вільне судноплавство через Ормузьку протоку та допустити до країни інспекторів Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ).

У липні Мінфін США оголосив про припинення дії ліцензії, яка дозволяла здійснювати операції з нафтою та нафтопродуктами з Ірану. Рішення стало реакцією на дії Ірану, які перешкоджають вільному судноплавству через Ормузьку протоку.

Вас також можуть зацікавити новини: