На Синевирі оголосили війну джипінгу: як вистежуватимуть порушників

В нацпарку "Синевир" запровадили сувору заборону на джипінг.

Джипінг у заповідних зонах вже багато років обурює українців, але попри ухвалену більше року тому заборону любителі швидкої їзди на позашляховиках та мотоциклах лісовим стежками та гірськими полонинами продовжують порушувати закон та нищити українську природу.

Після чергової хвилі гнівних коментарів в соцмережах, на Закарпатті, одному з найпопулярніших гірських напрямків в Україні та одночасно одному з найбільш постраждалих від джипінгу, почали намагатися боротися з цим ганебним явищем. Тепер, слідом за Рахівщиною, війну "диким" туристам на позашляховиках оголосив Національний природний парк "Синевир", відомий однойменним мальовничим озером – там запровадили сувору заборону на джипінг.

"Національний природний парк "Синевир" – дар природи, який потребує дбайливого ставлення та захисту. Останнім часом екосистема парку та спокій місцевих жителів опинилися під загрозою через неконтрольований наплив любителів екстремального водіння. У зв'язку з цим, адміністрація НПП "Синевир" виступає з офіційним і категоричним попередженням про те, що пересування територією парку на джипах, квадроциклах, кросових мотоциклах та інших позашляхових транспортних засобах суворо заборонено", – йдеться в повідомленні нацпарку в Facebook.

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В адміністрації наголошують, що "дикий" туризм на вищезазначеній техніці завдає непоправної шкоди природі, де колеса позашляховиків здирають родючий шар ґрунту, сприяють ерозії та безповоротно нищать рідкісні види рослин, занесені до Червоної книги України. Разом з цим, гучний шум двигунів лякає диких тварин і птахів, змушуючи їх покидати звичні ареали існування, особливо у періоди розмноження та виведення потомства, а вихлопні гази та витоки паливно-мастильних матеріалів отруюють гірські потічки та ґрунти.

Крім того, екстремали часто ігнорують межі приватних володінь, в тому числі заїжджаючи на сільськогосподарські земельні ділянки мешканців Тереблянської долини.

В НПП "Синевир" також заявили, що теперь переходять "від усних попереджень до рішучих дій".

Зокрема, на території парку, вздовж популярних для любителів джипінгу нелегальних маршрутів, на лісових стежках та під'їздах до земельних ділянок жителів Тереблянської долини встановлено додаткову мережу сучасних фотопасток та засобів прихованої фото- і відеофіксації. У разі виявлення таких порушень, там обіцяють негайно передавати зібрані матеріали до правоохоронних органів для притягнення винних до адміністративної, а в разі значних збитків – і кримінальної відповідальності.

"Адміністрація НПП "Синевир" радіє всім відвідувачам, які приходять у гори з миром та повагою до природи. Піші походи, екостежки, велотуризм – усе це підтримується та розвивається на території парку. Проте, ми не дозволимо перетворювати заповідні ліси та людські городи на полігони для випробування техніки. Закон один для всіх, і покарання за його порушення буде невідворотним", – додали в нацпарку.

Нацпарк Синевир – що подивитися окрім знаменитого озера

Як повідомляв УНІАН.Туризм, раніше в нацпарку "Синевир" назвав п'ять своїх найцікавіших локацій, адже там є ще багато цікавого окрім однойменного озера.

Також раніше ми розповідали, як дістатися до озера Синевир і що варто врахувати.

При цьому минулого року мальовниче село Синевирська Поляна, розташоване поруч із легендарним "Оком Карпат", потрапило до переліку найкращих у світі за версією ООН.

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