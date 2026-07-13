Село з населенням 76 мешканців щороку приймає 100 тисяч гостей з усього світу: ось чому

Місцевість потрапила до списку найкрасивіших сіл каїни завдяки збереженій середньовічній забудові.

Крихітне французьке село Шатонеф-ан-Оксуа щороку приймає близько 100 тисяч туристів, хоча постійно там мешкає лише 76 людей, повідомляє Podroze.gazeta.pl.

Село розташоване в Бургундії і славиться передусім замком XII століття, який височіє над долиною Оксуа вже майже 900 років. Донжон споруди сягає близько 20 метрів заввишки, а сьогодні за станом замку наглядає французький Центр національних пам'яток.

Цікаво, що під час Французької революції замок не постраждав – його викупив один із місцевих жителів, і завдяки цьому будівля дійшла до наших днів у гарному стані.

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Атмосферу середньовіччя тут підтримують не лише мури замку, а й бруковані вулички та будинки XV–XVI століть, які зберегли свій історичний вигляд. У частині старовинних будівель досі працюють місцеві ремісники, тож село живе повноцінним життям, а не є просто музеєм під відкритим небом. Ще одна пам'ятка – церква святих Філіпа і Якова XII століття, відома середньовічними фресками та статуєю Мадонни з Дитям XIV століття.

Крім архітектури, село приваблює й околицями. Поруч проходить знаменитий винний маршрут Route des Grands Crus через виноградники Кот-де-Бон і Кот-де-Нюї – один із найвідоміших у Франції. Любителям пішого туризму та велопрогулянок стане в пригоді Бургундський канал, уздовж якого прокладено близько 242 кілометрів туристичних маршрутів.

А щороку в липні село оживає ще більше – тут проходить фестиваль Les Médiévales de Châteauneuf з історичними реконструкціями, ярмарками та демонстрацією старовинних ремесел. Подія збирає чимало гостей, які хочуть на власні очі побачити, як виглядало життя епохи Середньовіччя.

Екстремальна спека в Парижі

Нагадаємо, через спеку у Франції на початку липня скоротили графік роботи й найвідоміші пам'ятки Парижа. Так, Ейфелева вежа зачинялася для відвідувачів вже з 16 години замість звичного пізнього вечора. Подібні обмеження запровадили і Лувр з музеєм д'Орсе, які також переходили на скорочений режим роботи на кілька днів.

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