У Полтаві на 50 відсотків упевнені, що зловили саме того рудого пса

Про це УНІАН повідомили у центрі пропаганди управління МНС України у Полтавській області.

За даними відомства, станом на ранок 11 лютого по медичну допомогу звернулися 47 осіб, зокрема 11 дітей.

Сьогодні головний державний інспектор ветеринарної медицини Полтави Віктор Пальчик, повідомив, що собаку, якого підозрюють у тому, що він покусав 47 чоловік, зловили на будівельному майданчику.

«Собаку показали постраждалим, але їх думки розійшлися. 50% стверджують, що на них напала саме це тварина. 50% упевнені, що це не вона. Проте ми сподіваємося, що зловили саме ту тварину, оскільки в радіусі одного кілометра від того місця, де ми знайшли собаку, сталося 29 випадків нападу собаки на людей», - сказав В.Пальчик.

Як повідомляв УНІАН, 7 лютого служба МНС у Полтаві одержала повідомлення з лікарні про те, що до лікарів звернулася велика кількість людей, які постраждали від укусів собаки. Станом на 10 лютого, постраждалих було 43 людини, з них 10 дітей.

10 лютого в центрі пропаганди управління МНС України у Полтавській області повідомили, що собаку упіймали і приспали. Тварину забрали до клініки на карантин, де проведуть експертизу з метою визначити, скажена вона чи ні.