Депутату, який п'яним збив двох людей, дали 9 років

Ленінський районний суд Кіровограда засудив депутата Компаніївської райради (Кіровоградська область), який збив на смерть двох осіб влітку 2011 року, до 9 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами протягом 3-х років.

Про це йдеться в офіційному повідомленні прокуратури Кіровоградської області.

За повідомленням, державний обвинувач у справі назвав вирок суду законним і справедливим.

Як повідомляв УНІАН, у травні минулого року прокуратура Кіровоградської області заявляла про те, що розгляд кримінальної справи про ДТП за участю депутата Компаніївської районної ради неправомірно затягується судом.

20 серпня 2011 року, перебуваючи за кермом автомобіля в стані сильного алкогольного сп'яніння, депутат райради порушив правила дорожнього руху, що спричинило смерть двох осіб, зокрема 3-річного хлопчика.