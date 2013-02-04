У зіткненні іномарок у Києві загинули троє юнаків

09:53, 04 лютого 2013
Суспільство
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У Києві при зіткненні іномарок загинули троє юнаків.

Фото ДАІ

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, дорожньо-транспортна пригода сталася вчора, 3 лютого, на вулиці Братиславській.

За попередніми даними, 19-річний водій автомобіля «Daewoo Nexia» виїхав на смугу зустрічного руху, де скоїв зіткнення з автомобілем «Fiat Scudo».

Внаслідок ДТП водій та двоє пасажирів автомобіля «Daewoo» (19-річні юнаки) загинули, а водій та пасажирка автомобіля «Fiat» отримали тілесні ушкодження, з якими були доставлені до лікарні.

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