У зіткненні іномарок у Києві загинули троє юнаків
09:53, 04 лютого 2013Суспільство
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У Києві при зіткненні іномарок загинули троє юнаків.
У лобовому зіткненні загинули троє / Фото ДАІ
Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, дорожньо-транспортна пригода сталася вчора, 3 лютого, на вулиці Братиславській.
За попередніми даними, 19-річний водій автомобіля «Daewoo Nexia» виїхав на смугу зустрічного руху, де скоїв зіткнення з автомобілем «Fiat Scudo».
Внаслідок ДТП водій та двоє пасажирів автомобіля «Daewoo» (19-річні юнаки) загинули, а водій та пасажирка автомобіля «Fiat» отримали тілесні ушкодження, з якими були доставлені до лікарні.
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