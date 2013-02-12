Торік Нацбанк скоротив свої активи майже на 6%

Згідно з повідомленням, кошти і депозити в іноземній валюті знизилися торік на 40,31% – до 60,55 млрд грн, цінні папери нерезидентів – на 13,36%, до 129,39 млрд грн, авуари НБУ в спеціальних правах запозичення – на 48,95%, до 73 млн грн. Монетарне золото зросло у 2012 році на 13,89% – до 9,18 млрд грн, цінні папери України – на 37,63% – до 104,57 млрд грн, кредити банкам і іншим позичальникам – на 7,84% – до 65,05 млрд грн, внески у рахунок квоти МВФ – на 0,14%, до 16,85 млрд грн.

Зобов'язання НБУ за звітний період скоротилися на 6,17% – до 316,13 млрд грн, зокрема банкноти і монети в обігу зросли на 6,31% – до 222,79 млрд грн, зобов'язання перед МВФ скоротилися на 27,41% – до 55,76 млрд грн.

Статутний капітал НБУ в 2012 році залишався на рівні 100 млн грн, власний капітал скоротився на 4,61% – до 82,93 млрд грн, резерви переоцінки активів і зобов'язань – на 37,42% – до 47,95 млрд грн, загальні і інші резерви зросли в 5,6 разу – до 34,88 млрд грн.