Київські маршрутки масово підвищують ціни на проїзд

Про це "Сегодня" повідомили в департаменті транспорту КМДА.

Вартість зросла на 50 копійок в маршрутах № 405, 414, 415, 418, 472, 589, 193, 438, 193 К, 401 та 600. Тепер квиток тут коштує 2,50-3 грн за рейс.

Як заявив перший заступник директора департаменту Іван Шпильовий, це вимушений крок для власників маршруток. Мовляв, приватники не отримують дотації з бюджету. Як розповіли в ПП «Поспішіленко», якому належать кілька маршруток з цього списку, ціна на проїзд не мінялася чотири роки, за цей час пальне подорожчало з 7 грн до 9,50 грн, збільшилася зарплата водіям, і нема за що оновлювати автопарк.

Інші маршрутники кажуть, що теж будуть переглядати свої тарифи. А ось у маршрутних автобусах КП «Київпастранс» ціни на проїзд змінювати не збираються. З 2500 київських маршруток третина належить цьому комунальному підприємству.