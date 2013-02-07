У Маріуполі чоловік з перепою невдало пожартував з міліцією

Як повідомили УНІАН у прес-службі Маріупольського міськуправління міліції, сьогодні о 14.40 правоохоронці отримали анонімний дзвінок про загрозу замінування адміністративної будівлі Іллічівської районної адміністрації. Невідомий погрожував за 5 хвилин підірвати будівлю, а за 3 хвилини пролунав повторний дзвінок від невідомого, який сказав, що пожартував.

Виїздом на місце пригоди слідчо-оперативної групи було встановлено, що інформація про мінування не підтвердилася. Співробітники Іллічівського райвідділу міліції оперативно провели необхідні розшукові заходи, й особу зловмисника було встановлено.

Протягом години підозрюваного було затримано в стані сильного алкогольного сп`яніння. Наразі з`ясовуються обставини пригоди.