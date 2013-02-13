Українські митники затримали машину з більш як 3 мільйонами схованих цигарок

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства доходів і зборів України, великогабаритний автомобіль комерційного призначення угорської фірми-перевізника під керуванням нашого співвітчизника перевозив вантаж вагою 402 кг з мукачівського підприємства. За інформацією Міндоходів, вантаж значився як «залишки неперероблених товарів для переробки» та «вироби з пластмаси для транспортування комплектуючих матеріалів».

З огляду на особливості конструкції цього транспортного засобу та враховуючи певні ризики, було прийнято рішення про ретельніший огляд вантажівки, під час якого з’ясувалося, що вага вантажу значно перевищує заявлену.

Після розвантаження всього наявного товару працівники поста виявили приховані від митного контролю тютюнові вироби торгових марок «L&M red label» іноземного виробництва без акцизних марок у кількості 3706 блоків, «Viceroy blue» вітчизняного виробництва - 80 блоків, «Viceroy red» вітчизняного виробництва - 2600 блоків, «Classic blue» вітчизняного виробництва - 3638 блоків та «Classic red» вітчизняного виробництва - 5958 блоків. Цигарки були запаковані в картонні коробки та обтягнуті поліетиленовою плівкою.

Як повідомили фахівці Міндоходів, сигарети могли бути фальсифікатом, який міг завдати шкоди не тільки здоров’ю пересічних споживачів, а й репутації виробників цих торговельних марок.

Наразі митники проводять облік та опис прихованих тютюнових виробів. За попередньою оцінкою вартість незаконних сигарет складає 1,2 мільйона гривень. Виявлений товар буде вилучено.