Трасу «Київ-Чоп» паралізувала ДТП: виник 10-кілометровий затор

У Закарпатській області на автодорозі державного значення сполученням «Київ-Чоп» поблизу села Клячаново Мукачівського району, водій службового автомобіля «SKODA FABIA» скоїв наїзд на 49-річну місцеву мешканку, яка рухалась на велосипеді.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в УДАІ УМВСУ в Закарпатській області, близько 7 години ранку жінка намагалася перетнути проїжджу частину, коли на неї наїхав автомобіль, який рухався в сторону міста Мукачево. Жінка загинула на місці ДТП.

За даними Державтоінспекції, внаслідок наїзду жінку відкинуло на смугу зустрічного руху, де на неї здійснив наїзд автомобіль «MAN» під керуванням мешканця Перечинського району Закарпатської області.

За словами водія вантажівки, він намагався різко загальмувати, щоб не наїхати на жінку. Через різке гальмування, за даними УДАІ в Закарпатській області, в вантажівку ззаду в’їхав автомобіль «HONDA JAZZ» під керуванням 57-річної мешканки Мукачева. Слідом за HONDA рухався ще один вантажний автомобіль марки «MAN» під керуванням громадянина Туреччини, який також не встиг вчасно загальмувати.

Деталі ДТП наразі встановлює прокуратура та ДАІ.

В УДАІ також наголошують, що при виїзді з даного населеного пункту встановлені дорожні знаки «Рух на велосипедах заборонено».

За неофіційною інформацією, яку поширюють закарпатські ЗМІ, за кермом Skoda Fabia перебував керівник одного з відділів міліції.

В УДАІ УМВСУ в Закарпатській області також уточнили, що інші учасники ДТП не постраждали. У водіїв взято аналізи на вміст алкоголю. Автомобілі поміщено на штрафмайданчик.

У зв’язку з ДТП на трасі «Київ-Чоп» за 3 кілометри від Мукачева (а саме від села Іванівці до села Лавки, а це понад 10 км) утворився величезний затор. Рух автомобілів регулюють працівники ДАІ, пропускаючи автомобілі тільки однією смугою.