Прокуратура взялася за розслідування авіакатастрофи у Донецьку

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Донецької області.

За даними прокуратури, встановлено, що літак чартерним рейсом "Одеса-Донецьк" 13 лютого о 18.24 виконав некоректну посадку (під час приземлення вилетів за межі злітно-посадкової смуги) у міжнародному аеропорту імені Сергія Прокоф’єва. Від удару повітряне судно перекинулося, його корпус розколовся і почалося задимлення.

У 18.45 займання було локалізовано.

За попередніми даними, на борту перебувало близько 50 осіб (точні дані встановлюються). Відомо про перебування у літаку 42 пасажирів і 8 членів екіпажу. Загинуло 5 осіб.

На місці події працювало керівництво прокуратури області, органів влади, міліції, МНС.

Триває огляд місця події, проводяться інші першочергові слідчі дії. Працює слідчо-оперативна група до складу якої включені слідчі органів міліції, прокуратури та СБУ.

Відомості про факт авіакатастрофи внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань з кваліфікацією ч. 3 ст. 276 (порушення правил безпеки руху повітряного транспорту, що спричинило загибель людей) Кримінального кодексу України.

Розслідування перебуває на особистому контролі прокурора Донецької області.