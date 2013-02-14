На Харківщині піймали жінку, яку шукали по всій Росії

Як повідомили УНІАН у Харківському прикордонному загоні, вчора 29-річна жінка намагалася потрапити з Російської Федерації на територію України за чужим паспортом.

Під час попередньої перевірки прикордонники встановили, що затримана громадянка перебуває у всеросійському розшуку, відносно неї порушено 3 кримінальні справи. Саме тому, жінка з метою уникнення кримінальної відповідальності на території Російської Федерації вирішила використати паспорт своєї сестри, громадянки України.

На затриману за незаконний перетин кордону складено адміністративно-процесуальні документи. Матеріали передані до суду.