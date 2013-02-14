Квитки на міжнародні поїзди продаватимуть з урахуванням переведення годинників

«Укрзалізниця» з 15 лютого почне попередній (за 45 діб) продаж квитків на міжнародні поїзди, зокрема й до Росії, на дати з 31 березня з урахуванням переходу України на літній час.

Як повідомив журналістам перший заступник начальника Головного пасажирського управління «Укрзалізниці» Ігор Бреус, «графік руху поїздів коригується з урахуванням переходу України на літній час».

«Жодних проблем для пасажирів не буде. Завтра квитки будуть вже у продажу, як це встановлено існуючим порядком», - сказав він.

Нагадаємо, Російські залізниці заявили про призупинення продажу квитків на поїзди у напрямку України з 30 березня цього року у зв'язку зі зверненням української сторони з приводу відсутності остаточного рішення про перехід України в березні 2013 року на літній час.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України підготувало законопроект, згідно з яким пропонується ввести час другого часового поясу (київський час) без щорічного переходу на «літній» час. Проектом закону на території України вводиться час другого часового поясу (київський час) без щорічного переведення годинникової стрілки. Встановлення такого порядку обчислення часу спрямоване на «забезпечення покращення стану здоров'я громадян, підвищення працездатності населення, зменшення кількості аварій», стверджують в Мінекономрозвитку.

У січні 2013 року питання переходу на літній час знову обговорювалося в Мінекономрозвитку, проте остаточного рішення так і не було прийнято.