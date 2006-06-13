Погода до кінця тижня

Завтра в Україні очікується хмарна погода з проясненнями. Дощі, грози, вдень місцями, окрім західних областей, сильні дощі, в окремих пунктах град, шквали 15-20 м/с. Вітер переважно північно-східний, на півдні та сході - південно-східний, 7-12 м/с.

Температура вночі 9-14°, у західних областях 5-10°; вдень 16-21°, на сході до 24°; на високогір’ї Карпат вночі 2-7° тепла, вдень 7-12°, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

15-16 червня - хмарно з проясненнями. Дощі, подекуди грози, вночі 15 червня у північних областях місцями сильні дощі, у західних областях переважно без опадів. Температура вночі 9-14°, на сході до 17°, у західних областях 7-12°; вдень 15 червня 16-21°, 16 червня 18-23°, на півдні та сході до 25°; на високогір’ї Карпат вночі 3-8° тепла, вдень 8-13°. Вітер на півдні та сході південно-східний, на решті території північно-східний з переходом на південно-східний, 5-10 м/с.

17-18 червня - вночі переважно без опадів, температура суттєво не зміниться; вдень місцями короткочасні дощі, грози, підвищення температури на 2-4°.

19-22 червня - переважно без опадів. Підвищення температури вночі до 11-17°, вдень до 26-32°.

У Києві та області у середу очікується хмарна погода з проясненнями. Дощі, грози, вдень місцями сильні дощі. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура у Києві вночі 9-11°, вдень 17-19°; по області вночі 9-14°, вдень 16-21°.

15-16 червня - хмарна погода з проясненнями. Дощі, подекуди грози, вночі 15 червня місцями сильні дощі. Вітер північно-східний з переходом на південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 9-14°, вдень 15 червня 16-21°, 16 червня 18-23°.

17-18 червня - вночі переважно без опадів, температура суттєво не зміниться; вдень місцями короткочасні дощі, грози, підвищення температури на 2-4°