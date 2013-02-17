Україна повезла свою зброю на показ в Абу-Дабі

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ, у відкритті експозиції взяв участь перший заступник міністра Руслан Демченко.

У заході, що проходить під патронатом президента ОАЕ шейха Халіфи бін Заїда Аль Нагаяна, беруть участь понад 1 тисяча учасників з 59 країн.

Україна представлятиме на виставці танк «Оплот», новий бронетранспортер БТР-4МВ та багато інших сучасних розробок, загалом - продукцію 20 підприємств вітчизняного оборонно-промислового комплексу, зазначили в МЗС.

На площі близько 124 тис. кв. м розмістилися 12 виставкових залів, 38 національних павільйонів, демонстраційні майданчики на відкритому повітрі, зони для виробників безпілотних літальних апаратів і гелікоптерів, майданчик для показу військової техніки у дії тощо.

У рамках IDEX вдруге проходить виставка морських оборонних технологій, озброєнь, систем і обладнання NAVDEX, площа якої цього року зросла вдвічі і склала 5,6 тис. кв. м. Учасниками NAVDEX-2013 стали більш ніж 80 компаній з 15 країн, а також дев’ять військових кораблів з Італії, США, Франції, Великобританії, Пакистану та ОАЕ.

Виставка IDEX, що відбувається раз на два роки у Національному виставковому центрі Абу-Дабі (ADNEC), триватиме до 21 лютого. Очікується, що цього року шоу оборонних технологій відвідає понад 60 тис. осіб.