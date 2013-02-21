В Криму піймали банду, на рахунку якої 14 злочинів

Правоохоронними органами Автономної Республіки Крим знешкоджено злочинне угруповання у складі 7 осіб, які у період з червня по серпень 2012 року на території автономії вчинили 14 крадіжок майна громадян, поєднаних з проникненням у житло, чим спричинили збитки потерпілим на загальну суму понад 1,2 мільйонів гривень.

Про це повідомляє Відділ зв’язків із засобами масової інформації Генеральної прокуратури України.

Проведеним розслідуванням зібрано достатні докази для кваліфікації дій підозрюваних за ч.5 ст.185 КК України, як крадіжка, вчинена організованою групою в особливо великих розмірах.

У ході досудового розслідування відшкодовано понад 400 тисяч гривень.

Стосовно чотирьох членів організованої групи обрано запобіжний захід тримання під вартою, щодо трьох - застава.

Досудове розслідування триває.