Росія заявляє, що українських моряків у Нігерії ще ніхто не звільнив

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації Міністерства закордонних справ РФ, одержано підтвердження, що живі захоплені 17 лютого з малазійського буксира «Armada Tuah 101» шестеро (за уточненими даними) іноземних членів екіпажу: громадянин Росії старший помічник капітана Андрій Новіков, троє українців і двоє індійців.

«Всі вони, включаючи громадян України, новина про звільнення яких була поширена в ЗМІ 20 лютого, залишаються в руках викрадачів, але представники компанії-судновласника, що займаються їх визволенням, налаштовані досить оптимістично», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 20 лютого в прес-службі МЗС України повідомили, що трьох громадян України – членів екіпажу шельфового буксира “Armada Tuah 101”, захоплених у полон, звільнено. Їхньому життю і здоров'ю нічого не загрожує.

Посольство України в Нігерії перебуває на постійному зв'язку з представниками компанії-судновласника.

За інформацією агентства «Рейтер», троє українців, росіянин і двоє громадян Індії були захоплені піратами, які атакували судно Armadah Tuah біля узбережжя Нігерії.

Раніше Міжнародне морське бюро (ММБ) повідомило про те, що 17 лютого приблизно на відстані 80 км від нігерійського узбережжя пірати напали на судно Armadah Tuah.

Під час нападу на експлуатоване нігерійською компанією-оператором Armada Century Ltd допоміжне судно Armadah Tuah під прапором Малайзії пірати захопили тільки іноземців, які перебували на борту. Нігерійців, що входили до складу екіпажу, згодом перегнали покинуте морськими розбійниками судно до берега.

За словами представника поліції нігерійського штату Байєльса Фіделіса Одунні, «троє з викрадених - з України, двоє - з Індії, один - з Росії. Один з викрадачів зателефонував і вимагав 200 мільйонів найра (близько одного мільйона євро)».