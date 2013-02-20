Українські моряки, захоплені піратами біля берегів Нігерії, - вже на волі

Як повідомили УНІАН у прес-службі МЗС України, трьох громадян України – членів екіпажу шельфового буксира Armada Tuah 101, захоплених у полон, звільнено. Їхньому життю та здоров’ю нічого не загрожує.

Посольство України у Нігерії перебуває на постійному зв’язку з представниками компанії-судновласника.

Справа перебуває на особливому контролі Посольства України в Нігерії та Департаменту консульської служби МЗС України

Як повідомляв УНІАН, за інформацією агентства «Рейтер», трьох українців, росіянина і двох громадян Індії захоплено піратами, які атакували судно Armadah Tuah біля узбережжя Нігерії.

Напередодні Міжнародне морське бюро (ММБ) повідомило про те, що 17 лютого приблизно на відстані 80 км від нігерійського узбережжя пірати напали на судно Armadah Tuah.

Під час нападу на експлуатоване нігерійською компанією-оператором Armada Century Ltd допоміжне судно Armadah Tuah під прапором Малайзії пірати захопили тільки іноземців, які перебували на борту. Нігерійці, які входили до складу екіпажу, згодом перегнали залишене морськими розбійниками судно до берега.

Як повідомляло РІА «Новости» з посиланням на агентство «Франс Прес», за словами представника поліції нігерійського штату Байєльса Фіделіса Одунни, «троє з викрадених - з України, двоє - з Індії, один - із Росії. Один із викрадачів подзвонив і зажадав 200 мільйонів найра (близько одного мільйона євро)».