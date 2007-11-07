У Львові коні постраждають через Євро-2012

05:51, 07 листопада 2007
Суспільство
690

Конфлікт інтересів виплеснувся під мерією

Сьогодні біля приміщення Львівської міської ради кілька десятків працівників державного підприємства «Львівський іподром» провели акцію протесту проти роздержавлення підприємства та передачі його у комунальну власність Львова.

Як передає кореспондент УНІАН, працівники іподрому приїхали на площу перед міською Ратушею на конях і задекларували свій намір «відстоювати права іподрому, унікальних бігових доріжок та коней, які не потрібні міській владі, вдаючись, за необхідності, до кінної акції виїзду у місто Київ».

За словами голови страйкового комітету ДП «Львівський іподром» Тараса ВАСЬКІВА, працівники львівського іподрому вдалися до масової акції протесту з метою «привернути увагу не лише громадськості, а й міської влади до проблеми іподрому. Трудовий колектив вимагає не допустити роздержавлення цього унікального підприємства, оскільки ми передбачаємо, що коли іподром перейде у комунальну власність Львова, владі міста буде потрібна лише земля, а сам іподром буде знищено».

Натомість, голова комісії з питань молоді та спорту Львівської міської ради Юрій КАРДАШЕВСЬКИЙ так прокоментував журналістам ситуацію, яка склалася навколо львівського іподрому: «головне для нас сьогодні – це проведення Євро-2012, для якого слід збудувати стадіон. А іншої земельної ділянки під такий стадіон у Львові просто не існує. Сам іподром ніхто не буде ліквідувати, його просто буде трансформовано, і цей механізм зараз розробляється».

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter