У Львові коні постраждають через Євро-2012

Сьогодні біля приміщення Львівської міської ради кілька десятків працівників державного підприємства «Львівський іподром» провели акцію протесту проти роздержавлення підприємства та передачі його у комунальну власність Львова.

Як передає кореспондент УНІАН, працівники іподрому приїхали на площу перед міською Ратушею на конях і задекларували свій намір «відстоювати права іподрому, унікальних бігових доріжок та коней, які не потрібні міській владі, вдаючись, за необхідності, до кінної акції виїзду у місто Київ».

За словами голови страйкового комітету ДП «Львівський іподром» Тараса ВАСЬКІВА, працівники львівського іподрому вдалися до масової акції протесту з метою «привернути увагу не лише громадськості, а й міської влади до проблеми іподрому. Трудовий колектив вимагає не допустити роздержавлення цього унікального підприємства, оскільки ми передбачаємо, що коли іподром перейде у комунальну власність Львова, владі міста буде потрібна лише земля, а сам іподром буде знищено».

Натомість, голова комісії з питань молоді та спорту Львівської міської ради Юрій КАРДАШЕВСЬКИЙ так прокоментував журналістам ситуацію, яка склалася навколо львівського іподрому: «головне для нас сьогодні – це проведення Євро-2012, для якого слід збудувати стадіон. А іншої земельної ділянки під такий стадіон у Львові просто не існує. Сам іподром ніхто не буде ліквідувати, його просто буде трансформовано, і цей механізм зараз розробляється».