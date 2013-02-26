Під час реконструкції «Софіївки» керівники будфірми привласнили 1,5 млн грн

00:29, 26 лютого 2013
Суспільство
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У Черкаській області минулого тижня СБУ викрило факт привласнення 1,5 млн грн бюджетних коштів керівниками будівельного підприємства під час реконструкції Національного дендропарку «Софіївка» в місті Умань.

Під час реконструкції «Софіївки» керівники будфірми привласнили 1,5 млн грн

Як повідомили УНІАН у прес-групі УСБУ в Черкаській області, протягом 2009-2011 років між Національним дендрпарком «Софіївка» та однією з будівельних компаній області було укладено низку угод щодо реконструкції об’єктів інфраструктури дендропарку, а також з укріплення берегів водоймищ парку. Загальний обсяг фінансування з Держбюджету склав майже 16 млн 500 тис грн. Ініційованою СБУ перевіркою встановлено, що у фінансово-господарських документах вартість виконаних робіт було завищено на 1 млн 500 тис. грн. Надлишкові кошти, перераховані на рахунок генпідрядника, були переведені у готівку та привласнені.

За матеріалами СБУ слідчим управлінням УМВС в Черкаській області розпочато кримінальне провадження за ч.5 ст.191 та ч.2 ст.366 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем та службове підроблення) ККУ.

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