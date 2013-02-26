У Дніпропетровську горять склади «секонд хенду»
09:44, 26 лютого 2013Суспільство
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Сьогодні в Амур-Нижньодніпровському районі Дніпропетровська на вул. Берегова близько 7.00 виникла пожежа на складах «секонд хенду».
Вогонь охопив територію складу площею понад 100 кв. метрів / Фото : klyuch.com.ua
Про це УНІАН повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області.
Вогонь охопив територію складу площею понад 100 кв. метрів. Пожежі присвоєно 4-й рівень складності, її локалізують три підрозділи пожежних, задіяно 11 одиниць техніки.
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