У Дніпропетровську горять склади «секонд хенду»

Сьогодні в Амур-Нижньодніпровському районі Дніпропетровська на вул. Берегова близько 7.00 виникла пожежа на складах «секонд хенду».

Про це УНІАН повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області. Вогонь охопив територію складу площею понад 100 кв. метрів. Пожежі присвоєно 4-й рівень складності, її локалізують три підрозділи пожежних, задіяно 11 одиниць техніки.

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