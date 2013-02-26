Кабміну треба ще два місяці, щоб поділити газ з Chevron

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.Проскуряков повідомив журналістам у вівторок, 26 лютого, під час 4-го Міжнародного енергетичного форуму.

«Впродовж 2 місяців УРП з Chevron планується підписати», - сказав міністр.

Також він відзначив, що всі питання з місцевими органами управління практично врегульовані. “Ми вийшли на порозуміння з органами самоврядування в тих регіонах, де працюватиме Chevron”, - сказав О.Проскуряков.

Як повідомляв УНІАН, американська компанія Chevron оптимістично оцінює перспективу підписання з Україною угоди про видобуток сланцевого газу, але вважає, що переговори не можуть тривати вічно.

Україна впродовж останніх трьох років веде поки що безрезультатні переговори з Росією про зниження ціни на газ, а та у відповідь вимагає контролю над ГТС або інтеграції в Митний союз. У зв'язку з цим, Україна веде активний пошук заміни російським енергоносіям. Це стосується, в першу чергу, збільшення видобутку власного газу і розробок сланцевого "блакитного палива".

У травні 2012 року переможцями конкурсу з укладення угоди про розподіл продукції від видобутку сланцевого газу на Олеській і Юзівській площах стали компанії Сhevron і Shell (прогнозні ресурси Юзівської площі (Харківська і Донецька обл.) оцінюються в 4,054 трлн куб. м газу, Олеської площі (Львівська та Івано-Франківська обл.) - 2,98 трлн куб. м газу).

4 січня 2013 року підписано угоду між компанією Shell і компанією «Надра Юзівська» про розподіл продукції від видобутку сланцевого газу на Юзівській площі в Харківській і Донецькій областях. Практичні роботи з видобутку нетрадиційного газу почнуться тільки після відповідних екологічних оцінок проекту.

Разом з тим, з компанією Сhevron угоду досі не укладено.

При цьому, міністр енергетики і вугільної промисловості Едуард Ставицький розраховує на швидку згоду місцевих рад Львівської та Івано-Франківської областей, на території яких розташоване Олеське родовище, допустити нафтогазову компанію Сhevron до розробки цього родовища. Про це він заявив на брифінгу в Кабінеті міністрів 20 лютого.