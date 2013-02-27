На Закарпатті вночі згорів будинок: троє загинуло

Сьогодні в 00.28 у с. Новоселиця Міжгірського району Закарпатської області у приватному житловому будинку виникла пожежа.

Внаслідок пожежі загинуло троє осіб, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій. Вогнем знищено крівлю і перекриття будинку. О 6.30 підрозділами ДСНС пожежу було ліквідовано. Як повідомляв УНІАН, 23 лютого у м. Рубіжне (Луганська область) у квартирі п’ятиповерхового будинку стався вибух газу з подальшим займанням побутових речей. Як повідомили в прокуратурі Луганської області, внаслідок пожежі загинула 75-річна власниця квартири.

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