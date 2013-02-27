Експерт: ЄС переконає Газпром знизити ціну на газ для України

Про це заявив перший заступник голови парламентського комітету з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки Олег Зарубінський.

«Ті меседжі, які ми отримали від комісара Євросоюзу з енергетики Гюнтера Еттінгера, Єврокомісії дають підстави говорити про те, що Європа готова нам допомогти знизити ціну на російський газ. Це свідчить про підвищену увагу ЄС до української газової проблематики. Якщо раніше взагалі ніяких натяків не відчувалося з боку ЄС в допомозі Україні в енергетичних питаннях, зокрема, навколо будівництва Північного і Південного обхідних газопроводів, які зачіпають наші інтереси, то зараз ми відчуваємо їх плече », - говорить політик.

На його думку, зміні позиції європейців сприяло приєднання України до Європейської енергетичної хартії. «Енергетична хартія, до якої Україна приєдналася, свідчить, що ключові проблеми її членів повинні вирішуватися після відповідних консультацій. Зараз ми їх отримали, далі почнуться реальні дії », - констатує нардеп. Зарубінський відзначає, що європейці сьогодні не бояться зайняти сторону України в газовому конфлікті і завдяки активізації видобутку сланцевого газу з одночасним скороченням споживання російського палива.

«Цьому посприяли і сланцевий газ, адже багато експертів неправі, стверджуючи, що він видобувається тільки в США. Сьогодні кажучи сланцевий газ, ми маємо на увазі і Європу, - Великобританію, Німеччину та інші країни. Варто нагадати, що в листопаді минулого року Єврокомісія прийняла рішення дозволити розвідку покладів цього виду палива по всій Європі. Перспективи сланцевої революції реальні. На тлі його собівартості в залежності від 70 до 90 доларів ціна за російський газ - предмет для аналізу і занепокоєння Газпрому », - переконаний нардеп. У цьому зв'язку він вважає реалістичними поставки в реверсному режимі до 30 млрд куб. м. газу в Україну через Словаччину та Угорщину. На його думку, це стане серйозним сигналом для російських партнерів. У зв'язку з цим політик вважає абсурдним купувати російський газ в західних країн за меншу суму, а не безпосередньо в Росії, сусідом України.

Нагадаємо, що за результатами зустрічі з європейським комісаром з питань енергетики Гюнтером Оттінгером міністр енергетики та вугільної промисловості Едуард Ставицький заявив, що європейська сторона запропонувала деякі механізми зміни ціни на російський газ. У свою чергу, єврокомісар відзначив, що ЄС допомагає Україні диверсифікувати імпорт газу, і вже зараз українська сторона може отримувати німецький газ через Польщу завдяки здатності трубопроводу працювати в обох напрямках.