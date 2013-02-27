Американці розповіли, за скільки продали Київобленерго та Рівнеобленерго

При цьому віце-президент із юридичних питань компанії VS Energy Валерій Тарасюк підтвердив УНІАН суму угоди.

«Суму угоди за контрактом підтверджую», - сказав він.

Згідно зі звітом корпорації, завершення угоди очікується в середині 2013 року.

Як повідомляв УНІАН, на початку лютого 2013 року американська корпорація AES погодилася продати 89,12% акцій «AES Київобленерго» і 84,56% акцій «AES Рівнеобленерго» компанії VS Energy International.

Корпорація AES отримала пропозицію від VS Energy International, і сторони домовилися про продаж.

Довідка УНІАН. Найбільшим акціонером «AES Київобленерго» і «AES Рівнеобленерго» є зареєстрована в місті Арлінгтон (США, штат Вірджинія) корпорація AES Corporation.

AES Washington Holdings B.V. - одна з дочірніх структур американської компанії AES Corp., що виграла в квітні 2001 року приватизаційний конкурс із продажу пакетів акцій обленерго. Покупець заплатив за 75% акцій «AES Рівнеобленерго» 125 млн грн і за 89,12% акцій «AES Київобленерго» 249 млн грн.

«АES Київобленерго» експлуатує розподільні електричні мережі, розташовані на території Київської області (за винятком столиці), й поставляє електроенергію споживачам регіону.

«АES Рівнеобленерго» обслуговує 404 тис. споживачів Рівненської області й 27 тис. км ліній електропередач.