МВФ розраховує на прогрес у переговорах з Україною

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив керівник представництва Міжнародного валютного фонду в Україні Макс Альєр на ІХ щорічній інвестиційній конференції, що проходить у Києві.

«Ми не називаємо конкретної дати візиту. Але ми відзначаємо достатній прогрес для продовження переговорів», - сказав М.Альєр.

При цьому він зазначив, що аналіз, який проводиться за підсумками візиту попередньої місії, що працювала в Україні з 29 січня по 12 лютого, підтверджує правильність раніше виданих Україні рекомендацій, зокрема, щодо необхідності вирівнювання цін на газ для населення, ведення гнучкого валютного курсу і реформування банківського сектора економіки.

«Тарифи на газ – значне навантаження на бюджет. Необхідне вирівнювання цін», - звернув увагу М.Альєр і додав, що одночасно з вирівнюванням цін можна впроваджувати соціальні програми цільової допомоги.

При цьому М.Альєр відмовився коментувати заяву Президента України Віктора Януковича про те, що ціни на газ для населення підніматися не будуть, пославшись на можливість некоректної інтерпретації позиції Президента з боку ЗМІ.

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Нагадаємо, місія Міжнародного валютного фонду працювала в Україні з 29 січня по 12 лютого. На думку експертів, основне завдання місії – збір технічної інформації про економічний стан України з метою продовження подальшої співпраці і пошуку умов підписання нової програми кредитування України з боку МВФ.

Під час зустрічі прем'єр-міністра України Миколи Азарова з представниками місії було відзначено прогрес у переговорному процесі.

Міністр економічного розвитку та торгівлі України Ігор Прасолов сьогодні заявив, що Мінекономрозвитку очікує приїзду місії МВФ наприкінці березня, і що українська сторона демонструє стриманий оптимізм щодо переговорів із валютного курсу, тарифів і у питанні подолання дефіциту бюджету НАК “Нафтогаз України”.