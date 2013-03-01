Київрада передала Флорівському монастирю 14 будівель

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 72 з 89 зареєстрованих депутатів.

Згідно з прийнятим рішенням, релігійній громаді передається у власність 6 об’єктів загальною площею 1972 кв м та залишковою вартістю 4 тис 893 грн; та у безстрокове безоплатне користування 14 об’єктів загальною площею 9981 кв м і залишковою вартістю 916 тис 380 грн.

Із зазначених 14 корпусів 13 є об’єктами, що оголошені пам’ятками архітектури національного значення: трапезна, Воскресенська церква, Вознесенська церква, будинок ігумені, дзвіниця, жилий будинок (корпус №11), корпуси №№5-10, 16.

Крім того, передаються у власність пам’ятки архітектури місцевого значення - церква Казанської Божої Матері і корпус №12.

Рішення прийнято з урахування звернення митрополита Київського і Всієї України Володимира від 6 жовтня 2011 року, релігійної громади Свято-Флорівського монастиря та згоди Міністерства культури (лист від 23 листопада 2012 року). Зазначається, що будівлі історично були власністю монастиря, і наразі громада планує відтворити архітектурний комплекс монастиря.