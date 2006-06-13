У ДТП в Єгипті постраждали двоє українців
17:43, 13 червня 2006Суспільство
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Аварія сталася на трасі Каїр – Шарм ель-Шейх
В дорожньо-транспортній пригоді в Єгипті постраждали двоє громадян України.
Про це повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ України.
ДТП з туристичним автобусом, серед пасажирів якого було вісім громадян України, сталася 12 червня на трасі Каїр – Шарм ель-Шейх.
Постраждалим було надано оперативну медичну допомогу. За повідомленням Посольства України в Арабській Республіці Єгипет, у лікарні залишається один громадянин України.
Справа перебуває на постійному контролі Посольства України в Єгипті та Міністерства закордонних справ.
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