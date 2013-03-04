Кредит ЄС є свідченням прогресу в співробітництві - Мінфін

Таку думку висловив міністр фінансів України Юрій Колобов в своїй статті, опублікованій в газеті «Kyiv Post».

«Мова йде про кредитні ресурси в сумі до 610 мільйонів євро, які європейці нададуть для підтримки стабільності вітчизняної фінансово-економічної системи. Як зазначив у своєму виступі Жозе Мануель Баррозу, це найбільша макрофінансова допомога, яку коли-небудь надавав Євросоюз, що, звичайно, свідчить про серйозність намірів наших європейських партнерів », - зазначає міністр фінансів.

За його словами, кредит буде наданий терміном на 15 років. Очікується, що допомога буде надана в чотири транші: 100 млн. євро, 10 млн. євро і два транші по 250 млн. євро кожний. «Україна отримає позику на досить вигідних умовах. Конкретний розмір процентної ставки буде визначений після того, як Європейська Комісія, яка має сьогодні найвищий кредитний рейтинг (ААА), вийде на зовнішній ринок запозичень для отримання коштів, які потім будуть перераховані Україні », - підкреслює Юрій Колобов.

Він вважає, що процентна ставка запозичення складе близько 2% на рівні EUribor, що відповідає більш зрозумілому для багатьох українців показнику в 3,25% річних.