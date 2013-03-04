Дерибасівську остаточно віддали пішоходам

11:17, 04 березня 2013
Суспільство
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На центральній вулиці Одеси - Дерибасівській - остаточно заборонили рух автотранспорту.

На Дерибасівській тепер не припаркуєшся/ Фото: Оdessa-life.od.ua

Красний провулок відокремили від вулиці квітковими клумбами та вмонтованими в асфальт залізними стовпчиками, повідомляє Сегодня.

Представники громадськості вважають, що обмеження проїзду та парковки на Дерибасівській - це їхня "особиста перемога". Ще минулої осені в соцмережах відкрилася і активно агітувала за виключно пішохідний рух по Дерибасівській група «Я не паркуюся на Дерибасівській».

Раніше в мерії обговорювали можливість відкрити вулицю для руху транспорту.

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