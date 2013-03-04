Дерибасівську остаточно віддали пішоходам

Красний провулок відокремили від вулиці квітковими клумбами та вмонтованими в асфальт залізними стовпчиками, повідомляє Сегодня.

Представники громадськості вважають, що обмеження проїзду та парковки на Дерибасівській - це їхня "особиста перемога". Ще минулої осені в соцмережах відкрилася і активно агітувала за виключно пішохідний рух по Дерибасівській група «Я не паркуюся на Дерибасівській».

Раніше в мерії обговорювали можливість відкрити вулицю для руху транспорту.