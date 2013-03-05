Азаров доручив міністрам слідкувати за безпритульними тваринами

Як повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ, про це йдеться у дорученні прем’єр-міністра.

Глава уряду також вимагає вжити необхідні профілактичні заходи, а причетних до жорстокого поводження з тваринами притягувати до відповідальності.

«Прошу в межах компетенції взяти під особистий контроль питання щодо запобігання знищенню безпритульних тварин, їх належного ветеринарного обслуговування, підвищення рівня громадської свідомості з питань гуманного поводження з тваринами, виявлення фактів жорстокого поводження з тваринами та негайного реагування на них», - йдеться у дорученні М.Азарова.

Проблема жорстокого поводження з безпритульними тваринам та їх навмисного знищення порушується в ЗМІ, у зверненнях українських зоозахисних організацій та громадян.

Взяти під контроль цивілізоване вирішення проблеми безпритульних тварин у межах компетенції М.Азаров доручив міністру екології та природних ресурсів Олегу Проскурякову, міністру освіти і науки Дмитру Табачнику, міністру аграрної політики та продовольства Миколі Присяжнюку, міністру регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадію Темнику, міністру внутрішніх справ Віталію Захарченку, голові Державної ветеринарної та фітосанітарної служби Володимиру Горжеєву, голові Ради міністрів АРК Анатолію Могильову, головам облдержадміністрацій, Київської та Севастопольської МДА.

Про результати проведеної роботи глава Уряду зобов’язав щомісяця інформувати Кабінет міністрів.