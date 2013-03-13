У Коростенській колонії застрелився охоронець
15:47, 13 березня 2013Суспільство
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В Коростенській колонії Житомирської області застрелився пострілом із автомата в підборіддя 35-річний старший прапорщик.
Чоловік вистрелив собі у підборіддя / Фото : РІА "Новости"
Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, інцидент стався вчора, 12 березня, за 13 хвилин до зміни караулу.
Як зазначили в МВС, чоловік був не одружений і проживав разом з батьками.
У свою чергу в Житомирській обласній прокуратурі зазначили, що даний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 120 (доведення до самогубства) Кримінального кодексу України.
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