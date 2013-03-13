У Коростенській колонії застрелився охоронець

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, інцидент стався вчора, 12 березня, за 13 хвилин до зміни караулу.

Як зазначили в МВС, чоловік був не одружений і проживав разом з батьками.

У свою чергу в Житомирській обласній прокуратурі зазначили, що даний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 120 (доведення до самогубства) Кримінального кодексу України.