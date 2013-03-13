Посольство США пояснює Україні, що СОТ - це як альпіністи, зв'язані між собою

Про це йдеться в переданій УНІАН заяві Посольства США в Україні.

«Нотифікація України за Статтею 28 викликала стурбованість більшості членів СОТ, оскільки це може спричинити безпрецедентну напругу для міжнародної торговельної системи»,- зазначається в заяві.

В посольстві наголошують, що подання України, усього за три роки після приєднання до СОТ, виглядає як повернення до переговорів про первісні умови вступу України. Кількість тарифних ліній, про які йдеться, робить це найбільшим поданням за Статтею 28 з часу створення СОТ. «Це не є нормальним способом ведення справ. Ще понад 100 членів СОТ поділяють наше занепокоєння. Якщо якісь інші країни-члени СОТ підуть шляхом України і спробують передомовитись про умови їхнього вступу до Організації, система СОТ зазнає безпрецедентного випробування на міцність»,- зазначають в посольстві.

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Щодо прав України за Статтею 28, то в заяві наголошується, що саме по собі існування таких прав не означає, що вдаватися до них є наймудрішим способом дій. «Подумаймо про СОТ, як про групу альпіністів, зв'язаних між собою задля безпеки, які намагаються піднятися на вершину і повернутися у повному складі до базового табору. Кожен окремий альпініст, мабуть, має право відв'язатися посеред сходження, але це створить для нього і для колег-альпіністів підвищений ризик зірватися»,- наголошується в заяві.

Що стосується американського антидемпінгового мита, накладеного на сім українських товарів, то в посольстві зауважили, що важливо пам'ятати про існування в торговельному законодавстві США виваженого шляху розгляду таких питань. «Ми розповідали, за різних нагод, як виробники і експортери, в тому числі і з України, можуть використати адміністративні та «присмеркові»/прикінцеві перегляди і аргументовано брати участь у процесі, наводячи свідчення, які дозволять або знизити мита, або скасувати їх зовсім», - зазначили в посольстві, додавши, що інші члени СОТ, навіть ті, щодо яких діяли високі мита, успішно користувалися цими процедурами для розгляду відповідних питань.

Як повідомляв УНІАН, Україна 12 вересня 2012 року звернулася до СОТ з інформацією про намір підвищити імпортні мита на 371 товарну лінію. Упродовж трьох місяців члени СОТ могли підтвердити свою зацікавленість у проведенні таких переговорів, і упродовж двох місяців ці переговори мали бути проведені.

Звернення України викликало занепокоєність Європейської Комісії, оскільки може значно вплинути на загальний експорт товарів з ЄС в Україну, який становить майже 2 млрд євро на рік. Також такі дії України, на думку представників ЄК, не співвідносяться з намірами укласти угоду про зону вільної торгівлі з ЄС.

Крім того, на думку експертів, а також представників Держдепу США, такий крок України може свідчити про підготовку до вступу до Митного союзу.

29 листопада країни – учасниці Ради СОТ з торгівлі товарами, включаючи США, держави ЄС і Китай закликали Україну відкликати свою заявку на перегляд тарифів. У відповідь Україна повідомила, що не має наміру відкликати заявку, оскільки вона подана відповідно до правил СОТ (ст. 28 ГАТТ-94)

У грудні урядовий уповноважений з питань євроінтеграції Валерій П’ятницький повідомив, що близько 30 членів Світової організації торгівлі погодилися проводити переговори з Україною щодо перегляду розміру діючих мит при взаємній торгівлі.

Довідка УНІАН. Україна стала повноправним 152-м членом Світової організації торгівлі 16 травня 2008 року.

Через три роки після отримання членства у СОТ країни можуть упродовж ще трьох років змінювати умови, які були прийняті при підписанні угоди про членство в цій організації.