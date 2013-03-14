Янукович закликав латвійський бізнес в Україну (фото)

Як повідомляє прес-служба глави держави, про це В.Янукович заявив під час виступу на українсько-латвійському бізнес-форумі.

«Я переконаний у тому, що реформи ми також повинні робити з вами спільно», - сказав він.

За словами Президента, реалізація реформ в усіх сферах життєдіяльності держави спрямована на створення в Україні сприятливого бізнес-клімату.

«Робимо всі реформи заради того, щоб створити нормальні, цивілізовані правила гри, ведення бізнесу. Тому що для нас дуже важливо, щоб інвестиції, той ресурс, який є, він йшов на розвиток економіки України», - сказав він.

Глави держави зазначив, що для досягнення цієї мети влада застосовуватиме всі наявні механізми. «Успішний бізнес буде тоді, коли, перше - держава створює умови, друге - ведення бізнесу прозоре. Тому ми продовжуємо наполегливу реалізацію стратегій комплексних внутрішніх перетворень», - додав Президент.

За словами В.Януковича, Україні вдалося «багато зробити і досягти певних результатів» навіть в умовах загострення кризових процесів у світі. Зокрема, почало працювати законодавство, що регулює відносини між бізнесом і владою, принципи співпраці в рамках державно-приватного партнерства тощо. Успішно впроваджуються реформи у податковій системі, працюють нові Податковий та Митний кодекси. Все це сприяє лібералізації економіки, працює на скасування значної кількості регуляторних актів на різних рівнях, наголосив глава держави.

Він зазначив, що нині влада працює як над розширенням внутрішнього ринку, так і над активізацією зовнішньоекономічних відносин. До цієї роботи залучаються не лише представництва України, а й торгово-промислові палати різних країн. На переконання В.Януковича, такі кроки стимулюватимуть розвиток бізнесу.