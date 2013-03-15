У Херсоні побили журналістів - міліція спостерігала

Незалежна медіа-профспілка України вимагає від МВС та Генеральної прокуратури України розслідування нападів та перешкоджання професійній журналістській діяльності журналістам Інформаційного агентства «Таврія ньюс», членам НМПУ Валерію Миронюку та Олександру Тарасову з боку невідомих осіб.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Комітету Незалежної медіа-профспілки України, 13 березня 2013 року під час зйомки у Херсоні примусового виселення із квартири багатодітної родини Сорокіних на журналістів було здійснено напад. Молоді хлопці спортивної статури, які приїхали разом із власником спірної квартири Сергієм Сотниковим, намагалися перешкодити оператору В.Миронюку знімати. Фізичного нападу зазнав і член медіа-профспілки, журналіст і юрист О.Тарасов, якого один із бійців повалив на сходи та почав бити.

Раніше ті ж самі «найманці» у присутності співробітників міліції блокували рух журналістів, не даючи їм можливості виконувати свої професійні обов’язки.

За інформацією Медіа-профспілки, присутні на місці співробітники патрульно-постової служби міліції та співробітники Комсомольського відділу міліції УМВС України в Херсонській області не вчиняли жодних дій, щоб зупинити злочин. Всі вимоги припинити беззаконня, міліціонери супроводжували коментарем: «Ви з чимось не згодні? Пишіть заяву, будемо розбиратись…». У НМПУ наголошують, що це є порушенням ст.ст.1-5 Закону України «Про міліцію», які визначають, що завданням міліції є не лише розкриття злочинів, а й їх попередження та припинення, захист прав та інтересів громадян.

За заявою журналістів В.Миронюка та О.Тарасова, Комсомольський відділ міліції УМВС України в Херсонській області розпочав кримінальне провадження. Ведення слідства доручено слідчому Дарії Зубко.

НМПУ звертає увагу, що це не перший випадок нападу на журналістів ІА «Таврія ньюс» О.Тарасова та В.Миронюка у зв’язку з їх професійною діяльністю. У червні 2012 року під час зйомок виступу голови Антонівської селищної ради Ігоря Семенчева (нині - одного із претендентів на посаду Херсонського міського голови) стосовно будівництва у природоохоронній зоні річкового терміналу на журналістів напали невідомі особи. Вони намагалися зашкодити зйомці посадовця. Попри звернення профспілки до Генеральної прокуратури України, цей випадок залишився не розслідуваним. Винні особи до відповідальності не притягнуті.

Пізніше, невідомі особи у присутності співробітників міліції перешкоджали В.Миронюку знімати незаконне виселення із будинку родини Ізотових. Тоді за допомогою «братків» і за сприяння співробітників міліції із будинку були незаконно виселенні малолітні особи. Особи, винні у перешкоджанні журналістської діяльності не встановлені, законного покарання не понесли.

Комітет НМПУ просить вважати цю заяву публічним повідомленням про злочини та вимагає від Міністерства внутрішніх справ України та Генеральної прокуратури України проведення об’єктивного та неупередженого слідства, внаслідок якого всі особи винні у нападі на журналістів, та які перешкоджали професійній журналістській діяльності були притягнуті до відповідальності за ст. 171 Кримінального кодексу України.