Дітям найбільше подобається в Україні її природа та клімат - опитування

Про це свідчать дані соціологічного дослідження «Діти про Україну», проведеного в МДЦ «Артек», повідомляє Інститут Горшеніна.

Так, згідно з даними дослідження, більшість українських дітей (62,7%) відзначили, що найбільше їм подобається природа нашої країни і її клімат. Близько чверті респондентів подобається культура й історія України (26,4%), міста та інші населені пункти нашої країни (25,6%), а також - доброта і дружелюбність українського народу (23,8%). Українська мова подобається 17,2% опитаних дітей, дозвілля і розваги в Україні - 13,1%.

Незалежність України подобається 8,5%, освіта - 6,3%, політика і політики України - 3,7%, інфраструктура - 2,3%, соціально-економічна політика - 1,7% респондентів. Подобається в Україні все 6,4%, відповідь «інше» дали 7,3% опитаних. Більш ніж половині опитаних дітей (58,7%) не подобається політика і політики України.

Близько третини (34,8%) незадоволені екологічною ситуацією в нашій країні, більше чверті (26,6%) - соціально-економічною політикою в Україні. Низький рівень вихованості українців не подобається 17,6% дітей, злочинність, наркоманія та алкоголізм - 14,7%, освіта - 11,2%. Не задоволені поширеністю російської мови в Україні 9,5% респондентів; соціальною сферою України - 6,3%; інфраструктурою та ЖКГ - 6,3%, соціальною нерівністю людей - 5,7%; якістю організації дозвілля людей - 4,3%. Відзначили, що їм не подобається культура й історія України 2,3% опитаних дітей, міста і населені пункти - 2,1%.

При цьому заявили, що в Україні їм не подобається все 0,9%, відповідь «інше» вибрали 7,1% респондентів. Більшість українських дітей (63,8%) вважають, що для того, щоб перемогти бідність, політики повинні підняти зарплати і пенсії і знизити ціни.

Більше половини (53,7%) висловили думку, що політикам слід більше думати про людей, а не про особисті інтереси. Вважають, що перемогти бідність політикам допоможе поміч бідним і малозабезпеченим людям, 42,6% респондентів, а 24,8% вважають, що політикам слід знаходити спільну мову і не ворогувати. Перемогти бідність допоможе прибирання сміття в населених пунктах (15,6%), а також покращення якості доріг, інфраструктури, будівництво нового житла (14,3%). Вважають, що політикам необхідно підвищити рівень культури, 9,7% опитаних, а 7,2% - більш активно боротися зі злочинністю (в дослідженні 2007 року - 2,9%). Відповідь «інше» дали 7,6% респондентів.

Дослідження було проведено в період з 20 по 22 грудня 2012 Інститутом Горшеніна спільно з МДЦ "Артек". Дітям було запропоновано написати письмову роботу з ряду запропонованих тем. Всього в дослідженні взяло участь 1100 дітей 4-11 класів зі всіх областей України. Помилка репрезентативності дослідження не перевищує + / -3,0%.