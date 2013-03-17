На Прикарпатті із зимою прощаються фестивалем вареників

Як повідомили УНІАН у дирекції курорту кожен, хто долучиться до учасників фестивалю, зможе поласувати улюбленою стравою українців — варениками зі шкварками, цибулею, картоплею, печінкою, вишнями, сливами та іншими начинками й визначити, які з них найсмачніші. Учасники фестивалю також матимуть змогу встановити новий світовий рекорд зі швидкісного поїдання вареників.

В рамках четвертого Всеукраїнського фестивалю вареників відбудуться жартівливі конкурси: «Народний Вареник» - хто швидше, краще і більше вареників наліпить!; «Цибулька» - хто швидше і дрібніше накришить цибульки для підсмажки на варенички і не заплаче!; «Смажимо! Паримо! Варимо!» - хто більше, швидше, цікавіше всмажить по сковороді... ополоником!; «Пан Пацюк – поїдач вареників» - хто швидше і більше вареників з’їсть… і не подавиться! Не поділили вареники? То можна і побитись… великими подушками-варениками.

Також всі бажаючі зможуть взяти участь у «Козацьких забавах»: «Стовп із призами», «Біг у мішках», «Перетягування канату», «Піднімання бочки», «Конкурс свистунів», «Козацький пояс», «Кидання валянка» тощо.

Переможців конкурсної програми записуватимуть в «Партію любителів вареників», яка створена в ТК «Буковель». Урочистий прийом у партію та вручення квитків новим членам «Партії любителів вареників» відбудеться біля пам’ятника Варенику, спеціально спорудженого до цієї події. Пам’ятник Варенику увійде в «Книгу рекордів ТК «Буковель», як найбільший вареник в світі, виготовлений зі снігу.

Усіх гостей фестивалю безкоштовно пригощатимуть різноманітними млинцями, варениками, приготовленими на відкритому вогні у великому казані.