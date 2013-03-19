Кіпр може підвищити податок на депозити до 15,6% - ЗМІ

На екстреній телеконференції Єврогрупа погодилася з тим, що невеликі вклади - до 100 тисяч євро - повинні бути захищені.

При цьому податок на вклади більше цієї суми може бути підвищений з метою, щоб зібрати 5,8 мільярда євро для порятунку банківської системи. Більшість міністрів фінансів єврозони зажадали більшої диференціації податків на депозити в банках Кіпру.

Як повідомляє РІА Новости, раніше глава ради міністрів фінансів валютного блоку (Єврогрупи) Джероєн Дійссельблем заявив, що влада Кіпру введе більш прогресивну шкалу одноразового податку на депозити в своїх банках у рамках пакету фінансової допомоги від єврозони і МВФ. Конкретних цифр у заяві не наводилося.

Раніше повідомлялося, що уряд Кіпру підготував новий законопроект, за яким не будуть обкладатися податком вклади до 20 тисяч євро. Рада міністрів як і раніше вважає, що заходи для держателів більш маленьких депозитів у банках острова повинні бути іншими, ніж заходи для власників великих вкладів. Кіпр може призвести одноразове стягування податку в розмірі 6,75% на вклади в банках об'ємом до 100 тисяч євро і 9,9% - на всі інші вклади. Міжнародні кредитори натомість нададуть Кіпру додаткові 10 мільярдів євро для підтримки економіки. Рішення про введення податку повинен затвердити парламент, законодавці перенесли голосування з понеділка на вівторок.