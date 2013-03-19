ЄС дозволив Кіпру ввести прогресивну шкалу податку з депозитів

Про це йдеться в заяві голови ради міністрів фінансів валютного блоку (Єврогрупи) Джероєн Дійссельблема.

Як нагадує РІА Новости, у суботу Єврогрупа погодила одноразовий податок в 6,75% на депозити в кіпрських банках у розмірі до 100 тисяч євро і 9,9% - понад цієї суми.

"Кіпрська влада представить велику прогресивність одноразового податку на депозити в порівнянні з тим, що було погоджено на 16 березня, за умови, що вона як і раніше дасть цільове скорочення фінансового покриття, тобто не вплине на загальний обсяг фіндопомоги - до 10 мільярдів євро" , - йдеться в заяві. Конкретних цифр у заяві не наводиться.

Таким чином, Єврогрупа вирішила не збільшувати обсяг фіндопомоги Кіпру у вигляді кредитів. Раніше джерела повідомляли, що Кіпр хотів скоротити їх обсяг до приблизно 10 млрд євро з раніше планувалися 17 млрд євро, порівнянних із ВВП острова. За рахунок одноразових податків на депозити, схвалених 16 березня, планувалося отримати приблизно 5,8 мільярда євро "додатку" до фінпідтримки.

Єврогрупа "знову підтверджує важливість повного гарантування вкладів обсягом менше 100 тисяч євро", йдеться в заяві. Раніше повідомлялося, що уряд Кіпру підготував новий законопроект, за яким не будуть обкладатися податком вклади до 20 тисяч євро. Рада міністрів як і раніше вважає, що заходи для держателів більш маленьких депозитів у банках острова повинні бути іншими, ніж заходи для власників великих вкладів. Дійссельблем в заяві повторив, що податок буде одноразовим. Без цієї міри власники депозитів на Кіпрі могли б потрапити в куди більш неприємну ситуацію, зазначає він.