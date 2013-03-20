На грип з жовтня перехворіли вже 4,5 мільйона українців

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу голова Державної санітарно-епідеміологічної служби Анатолій Пономаренко.

За його словами, 66% з тих, хто перехворів цього епідсезону, становлять діти.

На тему: У Києві різко збільшилася кількість хворих на грип

А.Пономаренко наголосив, що вказаний рівень захворюваності відповідає рівню захворюваності останнім часом і свідчить про стабільний, контрольований і керований епідпроцес.

Як відзначив А.Пономаренко, цього тижня рівень захворюваності дещо підвищився, але це пов'язано з погодними умовами.

Він наголосив, що впродовж всього епідсезону показники захворюваності на грип і ГРВІ загалом не перевищували того рівня, при якому можна було б оголосити епідемію.

За словами А.Пономаренка, епідсезон закінчиться 31 березня і до того часу немає жодних підстав говорити про те, що може бути оголошена епідемія грипу.