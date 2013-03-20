На Донеччині лікар вдруге погорів на хабарі

Як повідомили УНІАН сьогодні у Відділі по зв'язках з громадськістю Головного управління МВС України в Донецькій області, взамін за винагороду 3 тис грн на цей раз медик обіцяв своєму пацієнтові, який перебував у лікарні на стаціонарному лікуванні, зробити операцію. Співробітники відділу УДСБЕЗ забезпечили родича пацієнта міченими купюрами і затримали лікаря у момент отримання хабара на робочому місці.

За словами правоохоронців, затриманий вже раніше притягувався до кримінальної відповідальності за одержання хабара за ч.2 ст.368 КК України і був засуджений в 2009 році. Тоді суд засудив його до 5 років позбавлення волі, з позбавленням права обіймати певні посади строком на 2 роки, з випробувальним терміном на 2 роки.

В даний час за цим фактом відкрито кримінальне провадження, яке зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч.3 ст.368 КК України (одержання хабара службовою особою).

Правоохоронцями проводяться необхідні слідчі дії, спрямовані на встановлення всіх обставин кримінального правопорушення.